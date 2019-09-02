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    HaberlerEgeÖzel öğrencilerin eğitimine destek
    02.09.2019 - 02:24

    Özel öğrencilerin eğitimine destek

    Özel öğrencilerin eğitimine destek

    Eğitim hayatı sona eren 23 yaş üstü engelli ve özel bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak amacıyla açılan kursa katılan öğrencilerin yemek ihtiyacını Manisa Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Kararın ardından Başkan Cengiz Ergün’ü ziyaret eden otizmli iki çocuk annesi Saadet Şeranoğlu, “60 evladımız bu kursla yaşama bağlanıyor. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

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