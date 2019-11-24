Özel öğrencilerin özel öğretmenleri

25 yıllık öğretmen Cemile Bayar, 30 yıllık öğretmen Sultan Berna Kumbaracı ve 20 yıllık öğretmen Firdevs Öner, meslek hayatları süresince en fazla manevi tatmin duydukları dönemi yaşıyor. Eğitimciler, “Çocuklara her öğrettiğimiz bilgide dünyalar bizim oluyor. Onların toplumda yer bulmasını arzu ediyoruz” diyor.