24.11.2019 - 03:06 | | DHA
Özel öğrencilerin özel öğretmenleri
İzmir'de, Bornova Hasan Tahsin Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde çalışan özel öğrencilerin öğretmenleri, işlerini büyük bir aşkla yapıyor.
25 yıllık öğretmen Cemile Bayar, 30 yıllık öğretmen Sultan Berna Kumbaracı ve 20 yıllık öğretmen Firdevs Öner, meslek hayatları süresince en fazla manevi tatmin duydukları dönemi yaşıyor. Eğitimciler, “Çocuklara her öğrettiğimiz bilgide dünyalar bizim oluyor. Onların toplumda yer bulmasını arzu ediyoruz” diyor.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.