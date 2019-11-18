18.11.2019 - 01:22 |
Özel okullar, Çamlaraltı Koleji’nde buluştu
Çamlaraltı Koleji, Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği’nin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı açılış toplantısına ev sahipliği yaptı.
Toplantı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin katılımıyla gerçekleşti. Yahşi, yapmış olduğu konuşmada bilginin çağımız için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Geçen yıl İzmir’de gerek devlet okullarından gerek özel okullardan birçok öğrencinin ulusal ve uluslararası başarıya imza attığını belirtti.
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.