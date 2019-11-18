Özel okullar, Çamlaraltı Koleji’nde buluştu

Toplantı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin katılımıyla gerçekleşti. Yahşi, yapmış olduğu konuşmada bilginin çağımız için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Geçen yıl İzmir’de gerek devlet okullarından gerek özel okullardan birçok öğrencinin ulusal ve uluslararası başarıya imza attığını belirtti.