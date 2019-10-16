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    HaberlerEgeÖzel okullar, eğitim odaklı hizmet vermeli
    16.10.2019 - 01:57 |

    Özel okullar, eğitim odaklı hizmet vermeli

    Ege Özel Okullar Derneği ve Çamlaraltı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Engin Dirikal, özel okulların bir ticarethane değil eğitim yuvası olduğunu belirtti, sektörün standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını vurguladı.

    Özel okullar, eğitim odaklı hizmet vermeli

    Kısa süre önce Ankara’da Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile görüşerek sektöre ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiklerini aktaran Dirikal, birbiri ardına açılan özel okulların ancak eğitim ve öğrenci odaklı yaklaşımlarla yaşamını sürdürebileceğini söyledi.

    ‘Rekabetimiz ticarette değil’

    Dirikal,  “Özel okullar öğrencilerine pek çok imkanı bir arada sunuyor. Yapılan araştırmaya göre özel okullar ve devlet okullarının sunduğu imkanların yüzde 70 oranında farklı olduğu göze çarpıyor. Halbuki bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 10 seviyesinde” dedi. Amaçlarının etik değerlerle birlikte bilimsel bir ortamda eğitim kurumlarının kendilerini geliştirmesi olduğunu dile getiren Dirikal, “Bizim rekabet konumuz ticaret değil eğitim kalitesi olmalıdır” diye konuştu.

     

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