Özel sporcuların havuz problemi

Yaz aylarında antrenman yapmak için merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Narlıdere Havuzu’na giden ve milli takım seçmelerine hazırlanan 8 özel sporcu, eylül ayında havuzun kapanmasıyla antrenman yapamadı. Özel çocukların aileleri duruma isyan ederek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Eylül ayından bu yana havuzla buluşturamadıkları çocukları için harekete geçilmesi gerektiğini söylediler.



Çare arıyorlar



Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu, bitişiğinde başlayan hastane inşaatı risk oluşturduğu gerekçesiyle mayıs ayında kapatıldı. Hastane inşaatının temeline çakılacak kazıklar, Atatürk Yüzme Tesisleri’nde çatlak ve yıkılma riski oluşturabileceği için 50 metrelik açık olimpik havuz ve 25 metrelik kapalı havuzda bulunan 6 bin tonun üzerindeki su tamamen boşaltıldı. Buradan yararlanan 6 kulüp, farklı alternatifler bulmak zorunda kaldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün (GSİM) sporcuları, yaz ayları için Güzelbahçe sınırlarındaki Narlıdere Yüzme Havuzu’nu kullanırken, diğer kulüpler ise olimpik olmayan kentin çeşitli yerlerindeki özel havuzlara dağıldı. Yaz sezonunun bitmesiyle ise özellikle GSİM’nin 8 özel sporcusu havuz bulamadı. Geçen aydan bu yana antrenman yapamayan özel sporcular soruna çare arıyor.



En büyük hayali antrenör olmak

Yüzme sporuna 8 yıl önce başlayıp birçok ulusal madalya kazanan down sendromlu sporcu Sinan Kuş’un annesi Semra Karakaya, mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini söyledi. Karakaya, “Oğlum 8 yıldır bu tesiste yüzüyordu. Çok emek verdik. Buranın yıkılacağı belliydi, ama yaz başında apar topar havuz kapatıldı. Belli bir süre yüzecek yer bulamadık. Narlıdere’ye gittik ama çok uzaktı. Eylül ayından beri de çocuklarımız yüzemiyor” dedi. Yüzmeyi çok sevdiğini söyleyen Sinan Kuş ise “8 yıldır yüzüyorum. Hedefim hep birinci olup, ailemi gururlandırmak. Yüzemediğim için çok üzgünüm. Maalesef havuz yok. İleride yüzme antrenörü olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.