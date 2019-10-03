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    HaberlerEgeÖzgün parçalarıyla alkışlandı
    03.10.2019 - 02:02 | | Yusuf Çınar

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinliklerinde Volkan Konak sahneye çıktı.

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Sanatçı, Amfi Tiyatro’daki organizasyonda özgün parçalarını seslendirdi. Konak, böylesine anlamlı bir günde Çeşme’de halkla buluşmaktan onur duyduğunu belirtti.

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Selin-Seyit Dolunay Onur

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Gökçe Tunar Nuran Çilek

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Nurcan-Mehmet Aksu

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Ahmet-Gülizar Gökcecik

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Serpil Ülcan, Güner Süllü Havva Evci

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Sema- Hacı Mehmet Kara

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Kaan-Seda Kılıç

    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Ayşe Kırındı Meltem Özyaman


    Özgün parçalarıyla alkışlandı

    Mehmet Fidan Mesut Ayaksız

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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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