03.10.2019 - 02:02 | | Yusuf Çınar
Özgün parçalarıyla alkışlandı
Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinliklerinde Volkan Konak sahneye çıktı.
Sanatçı, Amfi Tiyatro’daki organizasyonda özgün parçalarını seslendirdi. Konak, böylesine anlamlı bir günde Çeşme’de halkla buluşmaktan onur duyduğunu belirtti.
Selin-Seyit Dolunay Onur
Gökçe Tunar Nuran Çilek
Nurcan-Mehmet Aksu
Ahmet-Gülizar Gökcecik
Serpil Ülcan, Güner Süllü Havva Evci
Sema- Hacı Mehmet Kara
Kaan-Seda Kılıç
Ayşe Kırındı Meltem Özyaman
Mehmet Fidan Mesut Ayaksız
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.