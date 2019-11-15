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    HaberlerEge HaberleriÖzgür Soylu anılacak
    15.11.2019 - 01:52 |

    Özgür Soylu anılacak

    Karşıyaka, 2008 yılında Bandırma’da oynanan Banvitspor-Pınar Karşıyaka maçına giderken mola verdikleri Balıkesir’deki bir tesiste çıkan kavga sonucu pompalı tüfekle vurularak ölen taraftarı Özgür Soylu’yu unutmadı.

    Özgür Soylu anılacak

     Soylu’nun 11. ölüm yıldönümü olan yarın oynanacak Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasında tüm Karşıyaka taraftarları maça siyah tişört giyerek gelme hazırlığı yaparken, kulüp yönetimi de 50 liradan satışa çıkacak tam biletlerin 10 lirasını Soylu’nun ailesine verme kararı aldı.

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