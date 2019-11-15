Özgür Soylu anılacak

Soylu’nun 11. ölüm yıldönümü olan yarın oynanacak Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasında tüm Karşıyaka taraftarları maça siyah tişört giyerek gelme hazırlığı yaparken, kulüp yönetimi de 50 liradan satışa çıkacak tam biletlerin 10 lirasını Soylu’nun ailesine verme kararı aldı.