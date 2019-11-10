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    HaberlerEge HaberleriÖzlem ve minnetle...
    10.11.2019 - 07:50 |

    Özlem ve minnetle...

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 81. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

    Özlem ve minnetle...

    Başkan Zolan, “Atatürk’ün açtığı bu yolda her geçen gün gelişen ve büyüyen ülkemiz ile Cumhuriyetimizi baki kılmak için gayret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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