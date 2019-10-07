Özlemiştik

- Göztepe, rakibi Kayserispor karşısında müthiş bir performans sergiledi ve rakibinden daha fazla koştu. Kazanmak adına harcadığı emeği, yarattığı eforu ve en önemlisi kararlılığı ile bu farkı yarattı.

- Kaleci Göktuğ maça, zihinsel ve fiziksel olarak hazır çıktı ve iyi oynadı. Defansın merkezinde Alpaslan ve Titi, birbirlerine yakın oynadı ve hatlar arası boşluk vermedi. Enine dar kapandıklarından dolayı sağlam kaldılar. Alpaslan müthiş formda, attığı gol öncesi arkadaşlarına “Beni bekleyin” işareti yaptı ve şahane bir kafa vuruşuyla golü buldu. Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi. Gassama ve Berkhan iki yönlü çok iyi iş yaptı. Bilhassa Berkhan yaptığı bindirmelerle çok etkili oldu.

- Maçın kazanılmasında en etkili bölge orta alan oldu. Soner, Poko ve Mossoro’nun ortaya koydukları performans takımı pozitif etkiledi. Ekstra işler yaptılar. Doğru yerlere doğru zamanda paslar attılar. Soner ve Mossora hücuma müthiş katkı verdi.

- Poko’nun koca bir yüreği var. Hızı ve hücü ile rakibini iyi karşıladı. Topu kazandıktan sonra da en etkili biçimde kullandı. Takım olarak tam saha baskıyı en iyi şekilde yaptılar.

- Jerome oyunda yine hareketliydi. Oynatan santrfor rolünü iyi yaptı. Rakip defansı koşularıyla dağıttı. Napoleoni basit ve etkili oynadı. 3. golü jeneriklikti. Serdar Gürler penaltıdaki şanssızlığını unutup, harika temposu ve hücum aksiyonlarıyla çok etkiliydi. Driplingler yaptı. Halil ile birlikte savunmayı rahatsız etti.

- Göztepe’de sezon başında yaşanan üretkenlik problemi tamamen aşıldı. Takım halinde her durumda ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Elbette bu galibiyet istikrarlı ve doğru oyunun sonucuydu. Gurur duyulan Göztepe’nin oyuncularının bir tarzı ve karakteri olduğunu gördük. Bunu yaratan Tamer Hoca’da övgüyü hak ediyor.