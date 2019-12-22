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    HaberlerEge Haberleri Özlemle anıldı
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    22.12.2019 - 00:03 |

    Özlemle anıldı

    KUŞADASI’NDA Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı ve Türkiye’nin ilk adalet bakanı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 76’ncı yılında mezarı başında anıldı.

    Özlemle anıldı

    Bozkurt’un mezarına karanfiller bırakıldı, dualar okundu. Bozkurt’un torunu Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması için büyük mücadele verdi” dedi. l DHA

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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