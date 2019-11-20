Pakistan’da iş zirvesi

Özer, TOBB heyetiyle Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) ev sahipliğinde Karaçi’de yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Sanayi Odaları 27. Yürütme Kurulu Toplantısı, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Yatırım Konferansı, Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 2. Toplantısı’na katıldı.

Etkinliklerde, Türkiye ile Pakistan’daki yatırım imkânları hakkında sunumlar yapıldı. Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 2020 Eylem Planı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Türk ve Pakistanlı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.