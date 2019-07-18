Pamuk üreticisi primden dertli

Menemenli pamuk üreticileri kilogram başına 1.25 lira prim beklediklerini açıkladı. 2018 yılında açıklanan 0.80 lira primin bu yıl için çok az olacağını ifade eden Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, “Ülkemizin dört milyon ton pamuk üretme kapasitesi varken üretilen pamuk 850-950 bin ton arasında ve sadece tekstil sektörünün 1.5 milyon ton pamuğa ihtiyacı var. Bu durum ithalatı mecbur kılıyor. Bu açıdan 1.25 lira, üretici adına önemli” dedi.

Yörenin tek geçim kaynağı

Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl ise, “Maliyetler çok yüksek, destekleme primini bir liranın üstünde bekliyoruz” diye konuştu. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar da, “Yöre halkının geçim kaynağı bu olduğu için sıkıntıların bir an önce giderilmesi gerek” dedi.