Pamuk üreticisinden prim desteği çağrısı

Açıklamada, pamuğun 30 milyar dolar ihracat geliri elde edilen tekstil ve konfeksiyon sanayinin de hammaddesi konumunda olduğuna değinildi.

Kilosu 1.25 lira

Bu yıl hava şartlarındaki değişiklik olmaması halinde bir milyon ton sınırının aşılacağı kaydedildi. Sektörün taleplerini sıralayan borsa temsilcileri, şunları söyledi:

“2019 yılı ürünüyle birlikte primin daha önce de uygulandığı gibi bir sonraki sezon ekim döneminde (mart-nisan) ödenmesi uygulamasına başlanmalıdır. Vadeli piyasalardaki fiyatlar dikkate alındığında, üreticimizin pamuğunu geçen yılki ortalama 3.60 lira olan kütlü pamuk fiyatının altında bir fiyatla satma riski bulunmaktadır. Bu nedenle prim miktarı kiloda en az 1.25 lira olmalıdır. Yerli üretim ve çiftçimiz teşvik edilmeli ve üretimde sürdürülebilirlik bir an önce sağlanmalıdır.”