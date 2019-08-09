BİST99.4050,20EURO 6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgePamuk üreticisinden prim desteği çağrısı
    09.08.2019 - 03:02

    Pamuk üreticisinden prim desteği çağrısı

    İzmir, Manisa, Aydın ve Söke Ticaret Borsaları, son dönemde Türkiye’nin en stratejik tarım ürünlerinin başında gelen pamuk piyasalarında yaşanan gelişmeler hakkında ortak bir açıklama yaptı.

    Pamuk üreticisinden prim desteği çağrısı

    Açıklamada, pamuğun 30 milyar dolar ihracat geliri elde edilen tekstil ve konfeksiyon sanayinin de hammaddesi konumunda olduğuna değinildi.

    Kilosu 1.25 lira

    Bu yıl hava şartlarındaki değişiklik olmaması halinde bir milyon ton sınırının aşılacağı kaydedildi. Sektörün taleplerini sıralayan borsa temsilcileri, şunları söyledi:

    “2019 yılı ürünüyle birlikte primin daha önce de uygulandığı gibi bir sonraki sezon ekim döneminde (mart-nisan) ödenmesi uygulamasına başlanmalıdır. Vadeli piyasalardaki fiyatlar dikkate alındığında, üreticimizin pamuğunu geçen yılki ortalama 3.60 lira olan kütlü pamuk fiyatının altında bir fiyatla satma riski bulunmaktadır. Bu nedenle prim miktarı kiloda en az 1.25 lira olmalıdır. Yerli üretim ve çiftçimiz teşvik edilmeli ve üretimde sürdürülebilirlik bir an önce sağlanmalıdır.”

     

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için
    Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber