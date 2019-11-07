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    HaberlerEge HaberleriPamukkale ayvası dünya pazarında
    08.11.2019 - 00:45 |

    Pamukkale ayvası dünya pazarında

    Pamukkale ayvası dünya pazarında

    DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, bu yıl 20 bin ton rekolte beklenen ayvada, ikinci hasat dönemi sürüyor. Çiftçileri ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, üretilen ayvanın yüzde 70’inin başta AB ülkeleri olmak üzere ihraç edildiğini belirtti. İlçe sınırları içinde yetişen ürünlerin tanıtımı noktasında çalışma yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekleyen Örki, “İlçemizde yetişen ve ihraç edilen ürünlerin coğrafi işaret alıp Pamukkale ile özdeşleşmesi gerekli. Amacımız Pamukkale’nin adının travertenlerle birlikte, bu tür ürünlerle de duyurulması” diye konuştu. l DENİZ TOKAT DHA

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