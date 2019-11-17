Pamukkale’de doğa dostu proje

Kampanyaya katılan okullar, toplanan atık miktarı doğrultusunda ödüllendirilecek. Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) ortaklığında yürütülen projeyle ilgili bilgi veren Başkan Avni Örki, kampanyaya 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini, 2 Mart 2020 gününe kadar da atıkların biriktirileceğini belirtti.