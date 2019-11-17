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    HaberlerEge HaberleriPamukkale’de doğa dostu proje
    17.11.2019 - 01:25 |

    Pamukkale’de doğa dostu proje

    Denizli’nin Pamukkale Belediyesi, öğrencilere çevre bilincinin aşılanması amacıyla proje başlattı. Proje kapsamında okullarda atık elektronik eşyaların ayrı biriktirilmesi için eğitimler verilecek.

    Pamukkale’de doğa dostu proje

    Kampanyaya katılan okullar, toplanan atık miktarı doğrultusunda ödüllendirilecek. Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) ortaklığında yürütülen projeyle ilgili bilgi veren Başkan Avni Örki, kampanyaya 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini, 2 Mart 2020 gününe kadar da atıkların biriktirileceğini belirtti. 

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