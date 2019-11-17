17.11.2019 - 01:25 |
Pamukkale’de doğa dostu proje
Denizli’nin Pamukkale Belediyesi, öğrencilere çevre bilincinin aşılanması amacıyla proje başlattı. Proje kapsamında okullarda atık elektronik eşyaların ayrı biriktirilmesi için eğitimler verilecek.
Kampanyaya katılan okullar, toplanan atık miktarı doğrultusunda ödüllendirilecek. Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) ortaklığında yürütülen projeyle ilgili bilgi veren Başkan Avni Örki, kampanyaya 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini, 2 Mart 2020 gününe kadar da atıkların biriktirileceğini belirtti.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.