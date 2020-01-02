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    HaberlerEge Haberleri Pamukkale’nin sultanları 2. lig yolunda
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    02.01.2020 - 07:50 |

    Pamukkale’nin sultanları 2. lig yolunda

    Pamukkale Belediyespor’un bu sezon aktif hale getirilen voleybol branşında yer alan bayan takımı 2019­-2020 sezonunun ilk grup maçlarında galip gelerek Play­ Off’lara çıkmaya hak kazandı.

    Pamukkale’nin sultanları 2. lig yolunda

    Pamukkale Belediyespor’un bu sezon aktif hale getirilen voleybol branşında yer alan bayan takımı 2019­-2020 sezonunun ilk grup maçlarında galip gelerek Play­ Off’lara çıkmaya hak kazandı. Denizli B Grubu’nda oynadığı maçların tamamında galip geldi. Pamukkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı geçtiğimiz hafta sonu Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Burdur Mücadelespor’u 3­-2, Denizli Cavidilspor’u 3­-0, Denizli Esnafspor’u 3­-0 yenerek Play­ Off’lara adını yazdırdı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Takımımız 3 günde 3 maç oynayarak aldığı sonuçlarla üst lige çıkmanın ilk adımını atarak Play Off’lara çıkmaya hak kazandı. İnanıyorum ki Bayanlar Voleybol 2. Ligi’ne yükselecekler. Filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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