Pamukkale’nin sultanları 2. lig yolunda
Pamukkale Belediyespor’un bu sezon aktif hale getirilen voleybol branşında yer alan bayan takımı 2019-2020 sezonunun ilk grup maçlarında galip gelerek Play Off’lara çıkmaya hak kazandı.
Pamukkale Belediyespor’un bu sezon aktif hale getirilen voleybol branşında yer alan bayan takımı 2019-2020 sezonunun ilk grup maçlarında galip gelerek Play Off’lara çıkmaya hak kazandı. Denizli B Grubu’nda oynadığı maçların tamamında galip geldi. Pamukkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı geçtiğimiz hafta sonu Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Burdur Mücadelespor’u 3-2, Denizli Cavidilspor’u 3-0, Denizli Esnafspor’u 3-0 yenerek Play Off’lara adını yazdırdı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Takımımız 3 günde 3 maç oynayarak aldığı sonuçlarla üst lige çıkmanın ilk adımını atarak Play Off’lara çıkmaya hak kazandı. İnanıyorum ki Bayanlar Voleybol 2. Ligi’ne yükselecekler. Filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.