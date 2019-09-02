Pamukkale’ye Ralli dopingi

Programa AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale gibi bir değeri Dünya’ya tanıtmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Amacımız bu tür etkinliklerle Denizli’ye ve Pamukkale’ye gelen turist sayısının artmasını sağlamak” dedi.

‘Turizmin lokomatifiyiz’

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Denizli yerli ve yabancı turizm alternatiflerinin çoğaldığı bir şehir. Bu kente turist olarak gelecek olanlar Denizli Kayak Merkezi’nden, Denizli Teleferik’e, Pamukkale’den Karahayıt’a kadar bir çok alternatife sahip. Pamukkale turizmin lokomotifidir” dedi.