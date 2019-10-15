Pamukta 218 bin ton rekolte beklentisi

İzmir Ticaret Borsası’nda (İTB) oda ve birlikler tarafından yapılan arazi verim çalışmalarının ardından, 2019-2020 sezonu pamuk rekoltesi sonuçları açıklandı. İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, “Bu yıl Ege Bölgesi’nde ekim alanlarının maalesef geçtiğimiz sezona göre bir miktar azalış gösterdiğini tahmin ediyoruz. Ancak kütlü pamuk veriminin de ilk hasat sonuçlarına göre geçen yıldan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Bakanlık destekleri önemli

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kütlü pamuğa verilen prim desteklerinin sürdürülebilir pamuk üretimi için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi, “Kütlü üretimin 560 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 218 bin ton olacağı tahmin edilmektedir” diye konuştu. l İZMİR AA