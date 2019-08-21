Pamukta prim beklentisi

İncirliova’da geçen yıl 26 bin dekar olan pamuk ekimi bu yıl 33 bin dekara çıktı. Hasada 3 hafta kala destekleme ve pamuk fiyatlarındaki belirsizlik, üreticileri düşündürmeye başladı. Geçen sezon kilosu 4 lira 90 kuruştan satılan pamuk, sonraki aylarda 3 lira 50 kuruşa kadar düştü.

1 lira 25 kuruş olmalı

Girdi fiyatlarının her yıl bir önceki yıla oranla arttığını belirten çiftçiler, sıkıntı çektiklerini kaydetti. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da pamukta destekleme primlerinin geçen yıl 80 kuruş olduğunu ancak bu yıl bu fiyatın 1 lira 25 kuruş olması gerektiğini savundu. Çiftçinin zor şartlar altında üretim yaptığının altını çizen Başkan Kaykı, “Pamuklara, 5 aydan beri çocuk gibi bakmaktayız. Pamuk borsasındaki düşüşler, üreticiyi çok tedirgin ediyor. Bu şekilde devam ederse, ayakta duracak çiftçimiz kalmayacak. Bir an önce taban fiyat belirlesinler” diye konuştu.