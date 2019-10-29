Panaromik cumhuriyet müzesi

Panoramik istiklal ve Cumhuriyet Müzesi için yerel yönetimi iktidar ve muhalefete seslenen Şahin, “İzmir’de, kentin ruhuna yakışır bir abide eser yok. AR-GE komisyomuzun hazırladığı müze projesi, Kültürpark içerisine kurulabilir. Bunun için herkesi el birliğiyle çalışamaya davet ediyoruz. Tüm Türk milleti ve İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz” dedi.