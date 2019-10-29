29.10.2019 - 00:17 |
Panaromik cumhuriyet müzesi
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 29 Ekim mesajında İzmir’i cumhuriyetin sembol şehir yapacak projeyi açıkladı.
Panoramik istiklal ve Cumhuriyet Müzesi için yerel yönetimi iktidar ve muhalefete seslenen Şahin, “İzmir’de, kentin ruhuna yakışır bir abide eser yok. AR-GE komisyomuzun hazırladığı müze projesi, Kültürpark içerisine kurulabilir. Bunun için herkesi el birliğiyle çalışamaya davet ediyoruz. Tüm Türk milleti ve İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz” dedi.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.