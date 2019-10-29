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    HaberlerEgePanaromik cumhuriyet müzesi
    29.10.2019 - 00:17 |

    Panaromik cumhuriyet müzesi

    MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 29 Ekim mesajında İzmir’i cumhuriyetin sembol şehir yapacak projeyi açıkladı.

    Panaromik cumhuriyet müzesi

    Panoramik istiklal ve Cumhuriyet Müzesi için yerel yönetimi iktidar ve muhalefete seslenen Şahin, “İzmir’de, kentin ruhuna yakışır bir abide eser yok. AR-GE komisyomuzun hazırladığı müze projesi, Kültürpark içerisine kurulabilir. Bunun için herkesi el birliğiyle çalışamaya davet ediyoruz. Tüm Türk milleti ve İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz” dedi.

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