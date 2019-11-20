20.11.2019 - 01:55 |
‘Para değil, insanları kazanmaya odaklanın’
İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD) Başarı Hikâyeleri Sohbetleri’nin son konuğu, Yükseliş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel oldu.
Bugüne kadar yaptığı tüm işlerde karşılıklı sadakati ön plana çıkardığını dile Yüksel, “Yaptığınız işlerde güvenilir insanlar olarak tanının. Müşterilerinizin her zaman yanında olduğunu hissettirirseniz o güven duygusu zaten oluşuyor. İş yaşamında başarının anahtarı güvendir. Başarı yaratma duygunu her şeyin önündeyse, müşterilerinize ve çalışanlarınıza dürüst davranıyorsanız orada başarı kendiliğinden geliyorYaptığınız işlerde para kazanmaktan ziyade insan kazanmaya odaklanın” diye konuştu.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.