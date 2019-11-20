‘Para değil, insanları kazanmaya odaklanın’

Bugüne kadar yaptığı tüm işlerde karşılıklı sadakati ön plana çıkardığını dile Yüksel, “Yaptığınız işlerde güvenilir insanlar olarak tanının. Müşterilerinizin her zaman yanında olduğunu hissettirirseniz o güven duygusu zaten oluşuyor. İş yaşamında başarının anahtarı güvendir. Başarı yaratma duygunu her şeyin önündeyse, müşterilerinize ve çalışanlarınıza dürüst davranıyorsanız orada başarı kendiliğinden geliyorYaptığınız işlerde para kazanmaktan ziyade insan kazanmaya odaklanın” diye konuştu.