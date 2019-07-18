Parçalı ay tutulması hava engeline takıldı

İzmirliler, tüm Türkiye’de takip edilen parçalı ay tutulmasını gözlemlemek için çocukları ile birlikte Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ne bir araya geldi. Çocuklar ve aileleri, müzeye kurulan teleskoplarla ayı gözlemledi. Parçalı ay tutulması, önceki gün saat 00.30’da tam tutulma halini aldığı sırada, olumsuz hava şartları nedeniyle kısa bir süre izlenebildi. l