18.07.2019 - 07:50| DHA
Parçalı ay tutulması hava engeline takıldı
İzmirliler, tüm Türkiye’de takip edilen parçalı ay tutulmasını gözlemlemek için çocukları ile birlikte Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ne bir araya geldi.
İzmirliler, tüm Türkiye’de takip edilen parçalı ay tutulmasını gözlemlemek için çocukları ile birlikte Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ne bir araya geldi. Çocuklar ve aileleri, müzeye kurulan teleskoplarla ayı gözlemledi. Parçalı ay tutulması, önceki gün saat 00.30’da tam tutulma halini aldığı sırada, olumsuz hava şartları nedeniyle kısa bir süre izlenebildi. l
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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