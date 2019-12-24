Parfümün anavatanı Türkiye olacak

2017 yılında 138 yıllık Fransız markası Romano Style’ı satın alıp merkezini Türkiye’ye taşıyan Adnan Ertürk, ülke ekonomisine duyduğu inançla dünyaya açılacaklarını belirtti. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve ürün geliştirmede son teknolojiyi kullandıklarını belirten Ertürk, “2020 şubat ayı itibariyle franchise vermeye başlayacağız” dedi. Vegan sertifikaya sahip olduklarını da sözlerine ekleyen Ertürk, büyüme hedeflerini anlattı.



Bize biraz Romano Style’ın hikayesinden bahseder misiniz?



Romano Style, 1881 yılında Fransa’nın güneyinde “Parfüm Akademisi” olarak bilinen Grasse Kasabası’nda, Moli Franard tarafından kuruldu. Koku referans laboratuvarı olarak faaliyetlerine başladı. Uzun yıllar bölgede yetişen bitkilerin damıtılması ile esans üretimi yapan firma, Franard’ın hayatını kaybetmesi üzerine kızı Catherine Franard tarafından yönetilmeye başladı. Bayan Franard, esans üretiminin yanı sıra parfüm ve bitkisel dermokozmetik ürünler üretmeye de başladı. Biz de 2017 yılında firmayı satın alıp tüm faaliyetlerini Türkiye’ye taşıdık.



Yelpazenizde hangi ürünler var?



Ürün yelpazemizde toplam 22 adet dermokozmetik ürün ve formülleri bize ait 100’ün üzerinde parfüm var. Dermokozmetik ürün grubunda; saç bakım ürünleri, cilt bakım kremleri, göz bakım kremleri, cilt temizleme ürünleri, güneş koruyucular, nemlendirici ürünler ve el bakım kremleri gibi birçok ürün yer alıyor.









Sağlam bir Ar-Ge altyapınız var. Biraz bahsedebilir misiniz?



Firmanın 138 yıllık Ar-Ge çalışması var. Bu süreçte yüzlerce hatta binlerce ürün formülasyonu üzerine çalışılmış. Bu çalışmaların hepsi bitkisel alt yapıya göreydi, biz günümüz teknolojisi ile yeniden yapılandırdık. Bitkisel özellikleri koruyup kimyasal ürün kullanmadan müşterilerimize en iyisini sunmak için Ar-Ge ekibimiz sürekli çalışıyor. Dünyada x50 drone teknolojisini kullanan nadir firmalardan biriyiz.



Ne zamandan beri Türkiye’de faaliyet gösteriyorsunuz? Markayı Türkiye pazarına girmeye iten şey ne oldu?



2017 yılında firmanın satılacağı duyumunu aldık. Bunun üzerine firma yetkilileri ile görüşmelerimiz başladı. 2017 yılının ikinci çeyreğinde satış ile ilgili tüm şartlar üzerinde anlaşmaya vardık. Şirket devir işlemleri sonrasında hiç düşünmeden bu birikimi Türkiye ekonomisine katkı sağlamak adına ülkemize taşıma kararı aldık. Paris’teki mevcut şirket yapısını şube olarak devam ettiriyoruz. Markayı Türkiye pazarından dünyaya açma gayretimizin temelinde ülkemiz ekonomisine olan inancımız yatıyor.

Sektörde son birkaç yılın en hassas konusuna değinmek istiyorum; ürünlerinizi hayvanlar üzerinde deniyor musunuz?



Bu konuda olabildiğince hassas davrandık. Tüm ürünlerimizi İtalya’da bulunan MERIEUX Laboratuvarı’nda insan cildi üzerinde test ettirdik ve bunları akredite olan bir laboratuvar tarafından belgelendirdik. Bununla da kalmadık, müşterilerimizin aklındaki soru işaretlerini gidermek için bu konudaki çalışmalarımıza ek olarak bir de “Vegan” belgesi aldık.

Kozmetik sektörüne yatırım yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?



Sektörde ülkemiz son dönemde yabancı yatırımcılarında yatırım yapmaları ile dünyada söz sahibi olmaya başladı. Günümüzde sektör, zengin ürün yelpazesiyle sadece kadınlara değil erkeklere ve tüm yaş gruplarına da hitap eder konuma geldi. Dermokozmetik ve koku, dünyada hızla cirosu yükselen sektörler olmaya başladı. Dünyada bu sektörlerin toplam ticari hacimleri 4 milyar dolar civarında, dolayısıyla kozmetik sektörü az yatırımla yüksek karlar elde etmek isteyen yatırımcılar için kaçırılmayacak kadar önemli bir sektör.



İlk 50 mağazaya müjde



Franchise sistemine bakışınız nasıl?

Bize göre franchise sistemi ekonomik büyümenin ana temel taşları arasında en önemlisi. Kurumsal bir satış zinciri kurmak şartı ile ürünlerimizi tüm dünyada müşterilerimizle buluşturmak ve yatırımcılarımıza yüksek karlı kazançlar sunmayı hedefliyoruz. Şubeleşme sürecine 2020 yılının şubat ayı itibari ile başlamayı planlıyoruz. İlk 50 mağazamıza ürün desteği vereceğiz ve kendilerinden franchise bedeli adı altında herhangi bir şey talep etmeyeceğiz.

Franchise şartlarınız neler? Şubelerinize ne gibi destekler sağlıyorsunuz?



50 metrekare ve üstü mağazalarla sistemimizi kuracağız. Şubemiz markamıza ait olan ürünler dışında herhangi bir ürün satışı yapılmaması en önemli koşullarımızdan bir tanesi. Mağazalarımıza düzenli olarak reklam ve PR destekleri vereceğiz. Anlaşıldığı üzere çok ağır şartlarımız yok. Gelen tüm talepleri değerlendiriyoruz.

Franchise için öncelik vereceğiniz bölge var mı?



Hayır, herhangi bir bölge ayırımımız söz konusu değil. Her bölgeden gelen talepleri değerlendiriyoruz.







