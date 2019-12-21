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    21.12.2019 - 03:35 |

    Park Bornova’nın talihlisi

    Park Bornova Outlet Center’in otomobil çekilişi Milli Piyango, Noter ve ziyaretçilerin katılımıyla yapıldı.

    Park Bornova’nın talihlisi

    İzmir Bornova’da oturan evli ve iki çocuk annesi Nihal Boz 73.847 numaralı şans kuponu ile Opel Astra Sedan sahibi oldu. Talihli, hayatında ilk kez böyle bir şans elde ettiğini belirtti. Park Bornova Outlet Center Genel Koordinatörü Aysel Öztezel de, “Park Bornova, her zaman kazandırmaya devam ediyor, yeni kampanyalarımızı izlemeye devam edin” dedi.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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