Park Bornova’nın talihlisi

İzmir Bornova’da oturan evli ve iki çocuk annesi Nihal Boz 73.847 numaralı şans kuponu ile Opel Astra Sedan sahibi oldu. Talihli, hayatında ilk kez böyle bir şans elde ettiğini belirtti. Park Bornova Outlet Center Genel Koordinatörü Aysel Öztezel de, “Park Bornova, her zaman kazandırmaya devam ediyor, yeni kampanyalarımızı izlemeye devam edin” dedi.