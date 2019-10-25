Park ve bahçeler artık daha bakımlı

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocuk parkları, mesire alanları, yeşil alanların bakım, onarım ve tesisi konusundaki saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak merkeze bağlı Çevre, Hacıkadem, Kuyucak, Bölme, Karaağaç, İkisaray, Muharremşah ve Kalfa mahallelerindeki bakım çalışmalarını tamamladı. Alanlar, yabani otlardan temizlendi, oyun grupları ve açık alan spor aletlerinin tamiratları yapıldı.