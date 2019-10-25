BİST100.3460EURO6,420,11USD5,780,18ALTIN278,531,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgePark ve bahçeler artık daha bakımlı
    25.10.2019 - 07:50 |

    Park ve bahçeler artık daha bakımlı

    Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocuk parkları, mesire alanları, yeşil alanların bakım, onarım ve tesisi konusundaki saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    Park ve bahçeler artık daha bakımlı

    Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocuk parkları, mesire alanları, yeşil alanların bakım, onarım ve tesisi konusundaki saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak merkeze bağlı Çevre, Hacıkadem, Kuyucak, Bölme, Karaağaç, İkisaray, Muharremşah ve Kalfa mahallelerindeki bakım çalışmalarını tamamladı. Alanlar, yabani otlardan temizlendi, oyun grupları ve açık alan spor aletlerinin tamiratları yapıldı.

    Şili'deki protestolar devam ediyorŞili'de metro ücretine yapılan zammın ardından başlayan ve geçen hafta şiddetlenerek 18 kişinin ölümüne neden protestolar sürüyor
    daha fazla video için
    İbrahim Kalın: "Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı! Ekip Nadir'in peşinde...

    Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı! Ekip Nadir'in peşinde...

    Milyonluk vurgun

    Milyonluk vurgun

    Soçi’de Asya Çağı’nın başladığı ilan edildi

    Soçi’de Asya Çağı’nın başladığı ilan edildi

    MİT’te iş vaadiyle dolandırdılar

    MİT’te iş vaadiyle dolandırdılar

    Sıradaki Haber