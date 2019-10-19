Parola 3 puan

Türk futbolunun iki köklü camiasının karşılaşacağı derbide futbol adına tüm güzelliklerin yaşanacağından emin olduğunu belirten Töraydın Fair Play mesajı verdi. Öte yandan önceki gün kahvaltıda biraraya gelen Altay ekibi, yakın ilgilerinden dolayı Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü ve Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin ile Mahalle Güzelbahçe işletmecisi Veysel Erkoç’a da teşekkür etti.