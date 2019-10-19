19.10.2019 - 01:46 |
Parola 3 puan
İzmir derbisinde 3 puana kenetlenen Altay’da Sportif Direktör Özden Töraydın, futbolcuların kondisyonlarının günden güne arttığı söyledi.
Türk futbolunun iki köklü camiasının karşılaşacağı derbide futbol adına tüm güzelliklerin yaşanacağından emin olduğunu belirten Töraydın Fair Play mesajı verdi. Öte yandan önceki gün kahvaltıda biraraya gelen Altay ekibi, yakın ilgilerinden dolayı Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü ve Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin ile Mahalle Güzelbahçe işletmecisi Veysel Erkoç’a da teşekkür etti.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.