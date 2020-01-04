Parti başkanlarından birlik beraberlik mesajı

Komisyona Mehmet Arif Ceylan (CHP) 29 oy, Faik Polat (CHP) 27 oy, Hasan Turhan (MHP) 29 oy, Hakan Çelik (MHP) 29 oy, Turgay Avcı (İYİ Parti) 26 oyla seçildi.

27 taşınmazla ilgili karar

Ayrıca, mülkiyeti Söke Belediyesi’ne ait 27 adet taşınmazın satışı için karar alınması ve satış işlemi için encümene yetki oy birliği ile verildi. Yine Söke Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Uzbek Konağı, Ahmet Hilali Uzbek Kültür ve Sanat Evi olacak. Nalbantlar Mahallesi 114 ada 3 parsel numaralı taşınmazın belediye mülkiyetindeki alan 10 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edildi.

Toplantı sonunda partilerin ilçe başkanları ile Tuncel birlikte poz verip Söke için birlik mesajı verdi.