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    HaberlerEge‘Paşa’sını bulup getirene ödül var
    22.10.2019 - 07:50 | | BURHAN CEYHAN DHA

    ‘Paşa’sını bulup getirene ödül var

    AYDIN’ın Efeler ilçesinde yaşayan Sevil Tavaslıoğlu (61) üç gün önce evden kaçan papağını ‘Paşa’yı bulana ödül vereceğini açıkladı.

    ‘Paşa’sını bulup getirene ödül var

    AYDIN’ın Efeler ilçesinde yaşayan Sevil Tavaslıoğlu (61) üç gün önce evden kaçan papağını ‘Paşa’yı bulana ödül vereceğini açıkladı. Tavaslıoğlu, “Paşa’nın bacağında ‘Sedat Cengaver 005’ yazılı bir bileklik var. Bulanlardan insanlık namına bana ulaştırmalarını istiyorum. Günlerdir uyumadım. Paşa’yı bulup bana getirene ister aynı değerde bir kuş isterse değeri kadar para vereceğim” dedi.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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