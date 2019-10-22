‘Paşa’sını bulup getirene ödül var

AYDIN’ın Efeler ilçesinde yaşayan Sevil Tavaslıoğlu (61) üç gün önce evden kaçan papağını ‘Paşa’yı bulana ödül vereceğini açıkladı. Tavaslıoğlu, “Paşa’nın bacağında ‘Sedat Cengaver 005’ yazılı bir bileklik var. Bulanlardan insanlık namına bana ulaştırmalarını istiyorum. Günlerdir uyumadım. Paşa’yı bulup bana getirene ister aynı değerde bir kuş isterse değeri kadar para vereceğim” dedi.



