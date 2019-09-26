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    HaberlerEgePastacılar, İzmir’de buluşuyor
    26.09.2019 - 02:42 |

    Pastacılar, İzmir’de buluşuyor

    Pastacılar, İzmir’de buluşuyor

    Pastart İzmir Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali, yarın İzmir Kültürpark’ta başlıyor. Usta şefleri ve gençleri buluşturacak festivalde yarışmalar için tam donanımlı, özel üretim 10 mutfak kurulacak. Sıcak tatlılar, soğuk tatlılar, glasö kaplama, şeker hamuru kaplama, izomalt, hamur işi, şekerden çiçek aranjmanı, çikolata, marzipan, düğün pastası, minyatür uygulama ve artistik çalışma klasmanlarında şefler, hünerlerini sergileyecek.

    Uluslararası Pastacılık Kupası’nda ise ülke takımları sıcak, soğuk tatlılar ve kapalı kutu bölümlerinde en yüksek puanı almaya çalışacak. Türkiye Lokantacılar Federasyonu ve İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Aykut Yenice, PASTART’ın son gününde bin 500 ustanın üç kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük pastasını yapacağını kaydetti, “Yarışmaları tüm İzmirliler ücretsiz olarak izleyebilir” dedi.

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