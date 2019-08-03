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    HaberlerEgePayamlı’ya üretici pazarı sözü verdi
    03.08.2019 - 04:01

    Payamlı’ya üretici pazarı sözü verdi

    Güzelbahçe Belediyesi’nin ilk meclisinde konuşan Başkan İnce, “Payamlı’ya bir üretici pazarı kuracağız. Gelin, ürününüzü satın” dedi

    Payamlı’ya üretici pazarı sözü verdi

    Güzelbahçe Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı ilçenin en büyük köyü olan Payamlı Köyü’nde gerçekleşti. Payamlı Köyü’nde yapılan mecliste mevsimin ilk bardacıkları da meclis üyelerine ve konuklara ikram edildi. Mecliste konuşan Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Bu ayın Payamlı için önemi 7’ncisini düzenleyeceğimiz Payamlı Bardacık Festivali’ni yapıyor olmamız. 17-18 Ağustos günlerinde yapacağımız festival artık sınırlarını aştı.  Hem Güzelbahçemizi gezip görmüş oluyorlar, hem Payamlı köyümüzün o güzel ve taze bardacığından yeme fırsatı buluyorlar” dedi.

    ‘Ürünü burada satın’

    Yerelde kalkınmanın köylerde başladığını vurgulayan Başkan İnce, “Biz göreve başladığımız günden bugüne kadar köylülerimizi hep destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. İsteklerini yerine getirmeye çalıştık. Çamlı’da Kadın Üretici Pazarı açtık. Yelki’de Yelki Yöresel Pazarını açtık, ilk açtığımız pazarlardan Yaka Otantik Pazarı artık herkes tarafından bilinir ve en uğrak yer haline geldi. Şimdide Payamlı’ya bir üretici pazarı kurulması sözünü veriyoruz. Ürünlerinizi getirip pazarınızı kurun, burada satın” diye konuştu.

     

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