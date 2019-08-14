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    HaberlerEgePaylaşmanın en güzel örneği
    14.08.2019 - 01:06

    Paylaşmanın en güzel örneği

    Paylaşmanın en güzel örneği

    11 yaşındaki Atatuğra Karamanoğlu, bayramda topladığı harçlıkları, kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Serdar Meşe’ye ulaştırılması için Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’ne bağışladı.

    Ailesiyle Kurban Bayramı tatiline çıkan Atatuğra Karamanoğlu, babası Engin Karamanoğlu’nun kurban bağışında bulunmak üzere Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yetkilileriyle görüştüğü sırada, 7 yaşındaki Serdar Meşe’nin kanser tedavisi gördüğünü öğrendi. Duyduklarından çok etkilenen minik Atatuğra, büyüklerinin ellerini öperek biriktirdiği 370 liralık bayram harçlığını, Meşe’ye ulaştırılması için Dernek Başkanı Fatma Cavlı’ya makbuz karşılığı teslim etti.

    Meşe’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen minik yardımsever, “Bu ülkede yaşayan herkesin birbirine yardım etmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, hiç tanımasam da hasta arkadaşıma elimden geldiğince yardımcı olmak istedim” diye konuştu.

    Güzel bir nesil

    Baba Karamanoğlu da, oğlunun ihtiyacı olan arkadaşlarına da sık sık yardım ettiğini belirtti, “Onunla gurur duyuyorum” dedi. Kendilerine ilk kez bir çocuğun harçlığını getirerek böyle bir bağışta bulunduğunu ifade eden Cavlı da, “Gerçekten çok umutluyum, bizden sonra güzel bir nesil geliyor” diye konuştu.

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