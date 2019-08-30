Pazarda mesai

Seçim öncesinde, “Siz belediyeye gelmek zorunda kalmayacaksınız, biz size geleceğiz” diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözünü tuttu, ‘Müsaitseniz Size Geliyoruz’ projesini başlattı. Başkan Aras Gümüşlük pazarında vatandaşla buluştu, stant kuran belediye personeli de dilek, öneri ve şikayetleri kayıt altına aldı.

Pazar alışverişini yapan vatandaşla sohbet eden Başkan Aras, bölge hakkında talepleri dinledi.

Ziyaretler sürecek

Bodrum’a yakışacak modern pazaryerleri için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Aras, en kısa sürede Gümüşlük’ün de yeni pazaryerine kavuşacağını müjdeledi. Başkan Aras, Bodrum genelinde pazaryeri ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.