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    HaberlerEgePazarda mesai
    30.08.2019 - 03:13

    Pazarda mesai

    Bodrum Belediyesi, ‘Müsaitseniz Size Geliyoruz’ projesini Gümüşlük’ten başlattı. Başkan Ahmet Aras, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi, tek tek sorunları dinledi

    Pazarda mesai

    Seçim öncesinde, “Siz belediyeye gelmek zorunda kalmayacaksınız, biz size geleceğiz” diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözünü tuttu, ‘Müsaitseniz Size Geliyoruz’ projesini başlattı. Başkan Aras Gümüşlük pazarında vatandaşla buluştu, stant kuran belediye personeli de dilek, öneri ve şikayetleri kayıt altına aldı.

    Pazar alışverişini yapan vatandaşla sohbet eden Başkan Aras, bölge hakkında talepleri dinledi.

    Ziyaretler sürecek

    Bodrum’a yakışacak modern pazaryerleri için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Aras, en kısa sürede Gümüşlük’ün de yeni pazaryerine kavuşacağını müjdeledi. Başkan Aras, Bodrum genelinde pazaryeri ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.

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