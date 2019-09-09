BİST98.9870EURO6,30-0,07USD5,710ALTIN277,520,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Penaltı hataydı’
    09.09.2019 - 07:50

    ‘Penaltı hataydı’

    Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’un Portekizli sağ bek oyuncusu Tiago Lopes, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart kararını eleştirdi.

    ‘Penaltı hataydı’

    Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’un Portekizli sağ bek oyuncusu Tiago Lopes, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart kararını eleştirdi. Pozisyonda Hakem Suat Arslanboğa’nın yanlış karar verdiğini ileri süren deneyimli futbolcu, “Kasıtlı bir hareketim yoktu. Penaltı verilmesi hataydı. Hakemin daha önce böyle bir penaltı verdiğini zannetmiyorum” dedi.
    Portekizli futbolcu, “İlk gördüğüm sarı kart normaldi. İkinci sarı kart yani kırmızı kart gördüğüm pozisyon bence çok alakasız bir pozisyondu. Kırmızı kartlık ve penaltılık da değil. Topu takip ederken kaleciye, ‘Arkamda kimse yok’ hareketi yaptım. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Hakemin ilk defa böyle bir penaltı verdiğini düşünüyorum” dedi.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
    daha fazla video için
    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Sıradaki Haber