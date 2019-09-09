‘Penaltı hataydı’

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’un Portekizli sağ bek oyuncusu Tiago Lopes, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart kararını eleştirdi. Pozisyonda Hakem Suat Arslanboğa’nın yanlış karar verdiğini ileri süren deneyimli futbolcu, “Kasıtlı bir hareketim yoktu. Penaltı verilmesi hataydı. Hakemin daha önce böyle bir penaltı verdiğini zannetmiyorum” dedi.

Portekizli futbolcu, “İlk gördüğüm sarı kart normaldi. İkinci sarı kart yani kırmızı kart gördüğüm pozisyon bence çok alakasız bir pozisyondu. Kırmızı kartlık ve penaltılık da değil. Topu takip ederken kaleciye, ‘Arkamda kimse yok’ hareketi yaptım. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Hakemin ilk defa böyle bir penaltı verdiğini düşünüyorum” dedi.