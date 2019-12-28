1. Lig’de düşme hattından uzaklaşmak adına savaşan Altınordu, bugün evinde üst üste aldığı galibiyetle şahlanan Ekol Göz Menemenspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan İzmir derbisini, hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Altınordu kazanarak rahatlamak, Menemenspor ise ilk 2’deki yerini korumak istiyor.



İkisi de kazanmak istiyor



Altınordu’da sözleşmeleri feshedilen Ersel ve Engin’in yanı sıra sakatlıkları bulunan forvet Kemal ve stoper Enes kadroda yer almayacak. İlk yarı öncesi Galip ve Semih’le yollarını ayıran Menemenspor’da ise cezası sona eren Hüseyin forma giyebilecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Giresunspor’la 1-1 berabere kalan kırmızı lacivertliler, 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Evindeki 2-1’lik Bursaspor galibiyetiyle 2. sıraya yükselen sarı lacivertlilerin ise 28 puanı bulunuyor.