16.10.2019 - 01:35 |
Personele stres ve öfke yönetimi eğitimi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi personellerine ve ilçe belediye çalışanlarına yönelik ‘Stres ve Öfke Yönetimi’ konulu eğitim düzenledi.
Eğitimde çalışanlara stres ve öfkenin tüm duygular gibi yaşanılası gereken bir duygu olduğu ve bunun nasıl kontrol altına alınabileceği anlatıldı. Öfke taşmasının nefes, gevşeme, düşünceleri değiştirme, daha iyi iletişimle önlenebileceği belirtildi.
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