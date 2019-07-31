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    HaberlerEgePersonele yakın savunma eğitimi
    31.07.2019 - 01:57

    Personele yakın savunma eğitimi

    Kuşadası Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurum içi eğitim çalışmalarına hız verdi.

    Personele yakın savunma eğitimi

    Zabıta Müdürlüğü personeline verilen stres yönetimi eğitiminin ardından Zabıta Müdürlüğü ve Güvenlik personeline, karşılaşabilecekleri saldırılara karşı kendilerini korumaları amacıyla yakın savunma dövüşlerinden kickboks eğitimi verilmeye başlandı. 13’ü kadın 104 Kuşadası Belediyesi personeli, eğitimin tamamlanmasının ardından lisanslı sporcu olacak.

    Güne iyi başlıyorlar

    Hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim programlarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Eğitimler, çalışanlarımızın güne fiziken ve ruhen iyi başlamalarına da katkıda bulunuyor” dedi.

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