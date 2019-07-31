31.07.2019 - 01:57
Personele yakın savunma eğitimi
Kuşadası Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurum içi eğitim çalışmalarına hız verdi.
Zabıta Müdürlüğü personeline verilen stres yönetimi eğitiminin ardından Zabıta Müdürlüğü ve Güvenlik personeline, karşılaşabilecekleri saldırılara karşı kendilerini korumaları amacıyla yakın savunma dövüşlerinden kickboks eğitimi verilmeye başlandı. 13’ü kadın 104 Kuşadası Belediyesi personeli, eğitimin tamamlanmasının ardından lisanslı sporcu olacak.
Güne iyi başlıyorlar
Hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim programlarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Eğitimler, çalışanlarımızın güne fiziken ve ruhen iyi başlamalarına da katkıda bulunuyor” dedi.
27 yaşındaki genç ölüme atladıMalatya'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.