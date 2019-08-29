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    HaberlerEgePeruksuz daha mutlu
    29.08.2019 - 07:50

    Peruksuz daha mutlu

    3 yaşında saçkıran hastalığına yakalanan ve yaşamı boyunca tuhaf bakışlara maruz kalan Selin Pehlivan, önce peruğunu attı sonra da kurduğu dernekle farkındalık yaratmak için çalışmaya başladı

    Peruksuz daha mutlu

    İzmir’de yaşayan 28 yaşındaki saçkıran (alopesi) hastası Selin Pehlivan, peruğunu atıp hastalığıyla barıştı. Şimdi de aynı hastalıktan mağdur bireylere destek için Alopesi Derneği’ni kurdu. İlkokul çağında yaşadıklarının getirdiği özgüven eksikliği ve yıllar içinde devam eden toplum baskının patlama noktasına ulaştığını dile getiren Pehlivan, hastalığıyla barışma sürecini şöyle anlattı:

    ‘Saklanmak zorunda değiliz’

    “Bir gün dedim ki, ‘Ben böyle yaşamak istemiyorum’ ve peruğu attım. Tuhaf bakışlar eksilmedi. Kortizon tedavisi oldum, dökülmeler devam edince ilacı bıraktım. Saçımın dökülen yerlerine her sabah yama yapmak beni yoruyordu. Babama ‘Kalanları da kes, ben bundan kurtulayım’ dedim ve şu anki görüntüme kavuştum. Alopesili olmak diğer insanlarla etkileşimde olmamak için bir sebep değil. Görünüşü benim gibi olan herkese kucak açıyoruz. Saçkıran hastaları perukla saklanmak zorunda değil. Bize www.alopesidernegi.org adresinden ulaşabilirler.”
    Özellikle çocuk yaştaki hastalara çok önem verdiğini, aileler, okul yönetimleri ve öğrencileri bilinçlendirme kampanyaları yapmak istediğini dile getiren Pehlivan, hastalığı tanıtmak için de “Kelime Oyunu” programına katıldığını anlattı.

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