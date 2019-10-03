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    HaberlerEgePetkimspor, boşluğu Serkan’la doldurdu
    03.10.2019 - 01:40 |

    Petkimspor, boşluğu Serkan’la doldurdu

    Türkiye Basketbol Ligi’nde kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adayı olarak başlayacağı sezon öncesi yeni transferlerinden Tayfun Erülkü’nün çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay parkelerden uzak kalacak olmasıyla sarsılan Petkimspor, beklemeden hamle yaptı.

    Petkimspor, boşluğu Serkan’la doldurdu

    Aliağa temsilcisi kadrosunu 28 yaşında, 1.83 boyundaki oyun kurucu Serkan Menteşe’yle güçlendirdi. Pınar Karşıyaka altyapısından yetişip daha önce Aliağa Petkim’de de forma giyen Serkan, son iki sezon Afyon Belediyespor’da oynadı.

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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