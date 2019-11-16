16.11.2019 - 07:50 |
Petkimspor lideri ağırlıyor
Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Petkimspor, bugün namağlup lider Balıkesir BŞB’yi ağırlayacak.
Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Petkimspor, bugün namağlup lider Balıkesir BŞB’yi ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Ligde aynı saatte Bornova BLD, Mamak BLD. deplasmanına çıkacak. Saat 17.00’de başlayacak maçlarda Akhisar BLD, Samsunspor’u, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise Manisa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.
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