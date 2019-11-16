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    HaberlerEge HaberleriPetkimspor lideri ağırlıyor
    16.11.2019 - 07:50 |

    Petkimspor lideri ağırlıyor

    Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Petkimspor, bugün namağlup lider Balıkesir BŞB’yi ağırlayacak.

    Petkimspor lideri ağırlıyor

    Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Petkimspor, bugün namağlup lider Balıkesir BŞB’yi ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Ligde aynı saatte Bornova BLD, Mamak BLD. deplasmanına çıkacak. Saat 17.00’de başlayacak maçlarda Akhisar BLD, Samsunspor’u, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise Manisa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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