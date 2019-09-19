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    HaberlerEgePicasso İzmir’de
    19.09.2019 - 07:50 |

    Picasso İzmir’de

    Kübizm akımının öncülerinden İspanyol ressam Pablo Picasso’nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, 83 eserden oluşan sergi Arkas Sanat Merkezi’nde açıldı

    Picasso İzmir’de

    20’nci yüzyılın en büyük sanatçılarından, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserlerinden oluşan sergisi, Arkas Sanat Merkezi’nde açıldı. Jean Luc Maeso’nun küratörlüğü ve Müjde Unustası’nın direktörlüğünde oluşturulan Picasso & Gösteri Sanatı sergisinde; Picasso’nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapıları aralanıyor.

    Kültür-sanat kenti

    Akdeniz ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı Picasso-Méditerranée projesinin kapanışı için İzmir’in tercih edilmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temel stratejilerinden birinin İzmir’i yeniden kültür ve sanat üretim merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı, şunları söyledi:
    “Hedefimiz İzmir’de; sanatın yedi dalında yeni eserlerin, farklı akımların oluştuğu bir kent iklimi yaratmak. Bunu yaparken, Anadolunun sanata bakışındaki temel sırrı, somutu soyuttan çoğaltma felsefesini esas alacağımızı paylaşmak isterim. Bu sergiyle birlikte bizim Akdeniz çanağında hayata geçirmek istediğimiz çalışmalar doğrulanmış ve güçlenmiş oluyor. Kültür-sanatı tüketen değil birçok ekole ev sahipliği yapan, sanatın yedi dalında üretim yapan, buradan yeni ekollerin doğmasını sağlayacak bir iklim yaratmak istiyoruz.”

    Farklı bakış açısı

    Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da, bu sergide Picasso’nun farklı sanat dallarında neler yapabileceğinin görüleceğini belirtti, “Hiçbir şey bir günde olmuyor. Kültür sanat alanında daha çok çalışıp İzmir’i hak ettiği noktaya getirmek istiyoruz” dedi. İstanbul Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, serginin İzmir’e çok yakıştığını ifade etti. Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserlerinden oluşan sergi, 5 Ocak 2020’ye kadar ziyaret edilebilir.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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