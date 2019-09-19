Picasso İzmir’de

20’nci yüzyılın en büyük sanatçılarından, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserlerinden oluşan sergisi, Arkas Sanat Merkezi’nde açıldı. Jean Luc Maeso’nun küratörlüğü ve Müjde Unustası’nın direktörlüğünde oluşturulan Picasso & Gösteri Sanatı sergisinde; Picasso’nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapıları aralanıyor.

Kültür-sanat kenti

Akdeniz ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı Picasso-Méditerranée projesinin kapanışı için İzmir’in tercih edilmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temel stratejilerinden birinin İzmir’i yeniden kültür ve sanat üretim merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı, şunları söyledi:

“Hedefimiz İzmir’de; sanatın yedi dalında yeni eserlerin, farklı akımların oluştuğu bir kent iklimi yaratmak. Bunu yaparken, Anadolunun sanata bakışındaki temel sırrı, somutu soyuttan çoğaltma felsefesini esas alacağımızı paylaşmak isterim. Bu sergiyle birlikte bizim Akdeniz çanağında hayata geçirmek istediğimiz çalışmalar doğrulanmış ve güçlenmiş oluyor. Kültür-sanatı tüketen değil birçok ekole ev sahipliği yapan, sanatın yedi dalında üretim yapan, buradan yeni ekollerin doğmasını sağlayacak bir iklim yaratmak istiyoruz.”

Farklı bakış açısı

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da, bu sergide Picasso’nun farklı sanat dallarında neler yapabileceğinin görüleceğini belirtti, “Hiçbir şey bir günde olmuyor. Kültür sanat alanında daha çok çalışıp İzmir’i hak ettiği noktaya getirmek istiyoruz” dedi. İstanbul Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, serginin İzmir’e çok yakıştığını ifade etti. Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserlerinden oluşan sergi, 5 Ocak 2020’ye kadar ziyaret edilebilir.