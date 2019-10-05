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    HaberlerEgePicasso kuyruğu
    05.10.2019 - 02:16 |

    Picasso kuyruğu

    Arkas Sanat Merkezi’nde açılan “Picasso: Gösteri Sanatı” sergisini ilk iki haftasında tam 20 bin kişi ziyaret etti.

    Picasso kuyruğu

    Pazartesi hariç haftanın her günü açık olan sanat merkezi perşembe günleri 20.00’ye kadar diğer günler ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ücretsiz olan sergi 5 Ocak’ta sona erecek.

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    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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