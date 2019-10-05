05.10.2019 - 02:16 |
Picasso kuyruğu
Arkas Sanat Merkezi’nde açılan “Picasso: Gösteri Sanatı” sergisini ilk iki haftasında tam 20 bin kişi ziyaret etti.
Pazartesi hariç haftanın her günü açık olan sanat merkezi perşembe günleri 20.00’ye kadar diğer günler ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ücretsiz olan sergi 5 Ocak’ta sona erecek.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.