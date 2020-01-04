04.01.2020 - 00:01 |
Picasso’yu çok sevdik
Açıldığı 18 Eylül’den bu yana ziyaretçi kuyruğunun hiç azalmadığı, “Picasso: Gösteri Sanatı” sergisi, yarın sona eriyor.
Uzatılmayacak ve tekrarı olmayacak sergi, Picasso’nun 83 eserini hala görmeyenler ve yeniden görmek isteyenler için ziyaretçilerini bekliyor.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.