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    HaberlerEge Haberleri Picasso’yu çok sevdik
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    04.01.2020 - 00:01 |

    Picasso’yu çok sevdik

    Açıldığı 18 Eylül’den bu yana ziyaretçi kuyruğunun hiç azalmadığı, “Picasso: Gösteri Sanatı” sergisi, yarın sona eriyor.

    Picasso’yu çok sevdik

    Uzatılmayacak ve tekrarı olmayacak sergi, Picasso’nun 83 eserini hala görmeyenler ve yeniden görmek isteyenler için ziyaretçilerini bekliyor.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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