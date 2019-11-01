01.11.2019 - 01:19 |
Pideler, Yasemin Usta’dan
MUĞLA’nın Dalaman ilçesinde pide ve lahmacun fırını işleten Yasemin Erdoğan (29), ustasının izinli olduğu günlerde fırının başına geçerek müşterilerini pidesiz bırakmıyor.
Fethiye-Muğla Karayolu üzerinde 5 yıl önce pide ve lahmacun fırını açan evli, 3 çocuk annesi Yasemin Erdoğan, çalışan ustaları izleye izleye pide ve lahmacun yapmayı öğrendi. Yaptığı pide ve lahmacunlar beğeni toplayan genç kadın, “Dükkânı açtıktan 1 yıl sonra ustamızın izinli olduğu günlerde fırının başına geçmeye başladım. Müşterilerimiz, pideyi benim yaptığımı görünce şaşırıyor. İş yerimin patronu değil personeliyim” diye konuştu. l CAVİT AKGÜN DHA
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.