Pideler, Yasemin Usta’dan

MUĞLA’nın Dalaman ilçesinde pide ve lahmacun fırını işleten Yasemin Erdoğan (29), ustasının izinli olduğu günlerde fırının başına geçerek müşterilerini pidesiz bırakmıyor.

Fethiye-Muğla Karayolu üzerinde 5 yıl önce pide ve lahmacun fırını açan evli, 3 çocuk annesi Yasemin Erdoğan, çalışan ustaları izleye izleye pide ve lahmacun yapmayı öğrendi. Yaptığı pide ve lahmacunlar beğeni toplayan genç kadın, “Dükkânı açtıktan 1 yıl sonra ustamızın izinli olduğu günlerde fırının başına geçmeye başladım. Müşterilerimiz, pideyi benim yaptığımı görünce şaşırıyor. İş yerimin patronu değil personeliyim” diye konuştu. l CAVİT AKGÜN DHA