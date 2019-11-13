14.11.2019 - 00:58 |
Pijamaskeliler!
Çocukların severek takip ettiği Pijamaskeliler karakterleri, 16-24 Kasım günleri arasında Ege Perla’da hayranlarıyla buluşuyor. Heyecan dolu etkinlikler, ara tatilin tadını çıkarmak isteyen tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.