Pınar Karşıyaka Avrupa mesaisinde

Grupta diğer Belçika ekibi Spirou Basket ise Hollanda’dan Donar’ı ağırlayacak. Avrupa kupalarında 212. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 211 maçta 108 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 656 sayı atan yeşil kırmızılı ekip, potasında 16 bin 412 sayı gördü.