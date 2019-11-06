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    HaberlerEge HabeleriPınar Karşıyaka Avrupa mesaisinde
    06.11.2019 - 01:45 |

    Pınar Karşıyaka Avrupa mesaisinde

    İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda bulunduğu grubun üçüncü maçında bugün TSİ 22.30’da Brüksel’deki Neder-Over-Heembeek Spor Salonu’nda Phoenix Brüksel’le karşı karşıya gelecek.

    Pınar Karşıyaka Avrupa mesaisinde

    Grupta diğer Belçika ekibi Spirou Basket ise Hollanda’dan Donar’ı ağırlayacak. Avrupa kupalarında 212. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 211 maçta 108 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 656 sayı atan yeşil kırmızılı ekip, potasında 16 bin 412 sayı gördü.

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