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    HaberlerEgePınar Karşıyaka Avrupa sınavında
    30.10.2019 - 00:05 |

    Pınar Karşıyaka Avrupa sınavında

    Avrupa’da ön elemeyi geçtikten sonra ilk grup maçında geçen hafta Spirou’ya Belçika deplasmanında 81-76 mağlup olan Kaf Kaf, bugün Donar Groningen’i konuk edecek.

    Pınar Karşıyaka Avrupa sınavında

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Groningen, geçen sezon Hollanda Ligi’nde final oynayıp FIBA Şampiyonlar Ligi ön elemesine katıldıktan sonra yoluna Europe Cup’ta devam etti. Hollanda ekibi, gruptaki ilk maçında Phoenix Brüksel’i 75-63 yendi.

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