30.10.2019 - 00:05 |
Pınar Karşıyaka Avrupa sınavında
Avrupa’da ön elemeyi geçtikten sonra ilk grup maçında geçen hafta Spirou’ya Belçika deplasmanında 81-76 mağlup olan Kaf Kaf, bugün Donar Groningen’i konuk edecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Groningen, geçen sezon Hollanda Ligi’nde final oynayıp FIBA Şampiyonlar Ligi ön elemesine katıldıktan sonra yoluna Europe Cup’ta devam etti. Hollanda ekibi, gruptaki ilk maçında Phoenix Brüksel’i 75-63 yendi.
İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuİsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.