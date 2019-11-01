Pınar Karşıyaka Avrupa’nın da lideri

FIBA Europe Cup E Grubu’nda son olarak evinde Donar Groningen’i 77-57 yenerek liderliğe oturdu.



Dostluk rüzgârı esti



Groningen maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda müthiş bir atmosfer de oluştu. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da Başkan Turgay Büyükkarcı’yla yan yana protokolde izledi.