01.11.2019 - 00:57 |
Pınar Karşıyaka Avrupa’nın da lideri
Sezon öncesi etkili bir kadro kurarak güç toplayan ve dümeni yeniden Ufuk Sarıca’ya emanet eden Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi’nde yakaladığı çıkışı Avrupa arenasında da sürdürdü.
FIBA Europe Cup E Grubu’nda son olarak evinde Donar Groningen’i 77-57 yenerek liderliğe oturdu.
Dostluk rüzgârı esti
Groningen maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda müthiş bir atmosfer de oluştu. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da Başkan Turgay Büyükkarcı’yla yan yana protokolde izledi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.