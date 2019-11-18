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    HaberlerEge HaberleriPınar Karşıyaka destan yazıyor
    18.11.2019 - 01:26 |

    Pınar Karşıyaka destan yazıyor

    Pınar Karşıyaka destan yazıyor

    ING Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde kurduğu iddialı kadro ve taraftarıyla lige damga vuran lider Pınar Karşıyaka, güçlü rakiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta’yı da evinde 29 sayı farkla 84-55 yenerken taraftarlar 4 yıl sonra yeniden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Avrupa’da da grubunda zirveye çıkıp FIBA Europe Cup’ı kazanmaya aday gösterilen Karşıyaka, sarı kırmızılı ekip karşısında aldığı zaferle ligde 8 maçta 7 galibiyete ulaştı.Sezon başından bu yana Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi dev takımların önünde zirvedeki yerini koruyup liderlikten hiç inmeyen Kaf Kaf, taraftarını yeniden şampiyonluk havasına soktu. Sezon başında 3 yıl aradan sonra yuvaya dönen Ufuk Sarıca yönetiminde daha önce 2014’te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan, 2015’te ise 28 yıl sonra lig şampiyonluğu yaşayan Karşıyaka, Sarıca’yla tekrar başarılı günlerine döndü. İzmir ekibi, ligde 8 haftada 7 galibiyetle şampiyon olduğu 2014-15 sezonundaki istatistiklerini geride bıraktı. Öte yandan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, farklı Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetini 2008’de yeşil kırmızılı ekibin Banvit deplasmanı yolunda cinayete kurban giden taraftar Özgür Soylu’ya armağan ettiklerini açıkladı.

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