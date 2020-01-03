Pınar Karşıyaka Efes’e bileniyor

Antrenör Ufuk Sarıca, kulübe geri döner dönmez 3 yıl sonra yeniden eski iddialı günlerine dönen Karşıyaka, ligde 14 maçta 12, lider Anadolu Efes ise 13 galibiyet elde etti. Karşıyaka zorlu randevu öncesi bu sezon lig ve Avrupa’da evinde oynadığı tüm maçları kazandı. Süper Lig ve FIBA Europe Cup’ta iç sahada rakiplerine hiç galibiyet şansı vermeyen Kaf Kaf, evinde 12’de 12 yaptı. Öte yandan Karşıyaka, final gibi son hafta maçı öncesi Crocker’ın da dönmesiyle tam kadro hazırlanıyor.