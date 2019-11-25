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    HaberlerEge HaberleriPınar Karşıyaka emin adımlarla
    25.11.2019 - 07:50 |

    Pınar Karşıyaka emin adımlarla

    INGBANK Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’u 66-75’lik skorla yendi.

    Pınar Karşıyaka emin adımlarla

    INGBANK Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’u 66-75’lik skorla yendi. Lider gittiği Afyon deplasmanında rakibine 9 sayı fark atarak kazanan yeşil kırmızılılar ligdeki galibiyet rüzgarını ve liderliğini sürdürdü. 9 maçta 8 galibiyet çıkaran Kaf Kaf’ta Antrenör Ufuk Sarıca’nın ve takımının performansı büyük beğeni topladı. Pınar Karşıyaka ilk çeyreği 19-20 önde kapattı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Kaf Kaf ilk yarıyı da 31-41 önde kapattı. Üçüncü periyodu 44-59’luk skorla kapatan Karşıyaka, maçı da 66-75’lik skorla kazandı. Maçın yıldızı 21 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 29 verimlilik puanıyla mücadele eden Metecan Birsen olurken ona bu galibiyette destek olan bir diğer isim ise 14 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 top çalma, 2 blok ve 27 verimlilik puanlık performansıyla Jordan Morgan oldu. Yeşil kırmızılıların sıradaki rakibi Fenerbahçe BEKO olacak. l Milliyet

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